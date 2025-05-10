Ankaragücü-Amed Maçı Olaylı Başladı
Trendyol 1. Lig’de oynanan 38'inci hafta karşılaşması olan Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması olaylı başladı. Amedli oyunculara yabancı madde atıldı.
Trendyol 1. Lig’de oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçı tribün olayları nedeniyle gecikmeli başladı.
Karşılaşmanın ilk düdüğü çalınmadan önce maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed ekibinin oyuncularına yabancı maddeler atıldı. Olaylar nedeniyle müsabaka 2 dakika geç başlatıldı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında ise Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı köşe vuruşunda taraftarlar, korner diğerinin olduğu bölgeye su şişesi attı.
Kaynak: İHA
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