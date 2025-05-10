Ankaragücü-Amed Maçı Olaylı Başladı

Trendyol 1. Lig’de oynanan 38'inci hafta karşılaşması olan Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması olaylı başladı. Amedli oyunculara yabancı madde atıldı.

Ankaragücü-Amed Maçı Olaylı Başladı

Trendyol 1. Lig’de oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçı tribün olayları nedeniyle gecikmeli başladı.

Ankaragücü-Amed Maçı Olaylı Başladı - Resim : 1

Karşılaşmanın ilk düdüğü çalınmadan önce maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed ekibinin oyuncularına yabancı maddeler atıldı. Olaylar nedeniyle müsabaka 2 dakika geç başlatıldı.

Ankaragücü-Amed Maçı Olaylı Başladı - Resim : 2

Karşılaşmanın 9. dakikasında ise Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı köşe vuruşunda taraftarlar, korner diğerinin olduğu bölgeye su şişesi attı.

Kaynak: İHA

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