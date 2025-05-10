Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda, Gaziantep FK maçında oynayanlar yenileme, diğer oyuncular pas ve dar alan çalışması yaptı.

Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçına yönelik hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Kulüp, bu önemli karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına BaşladıAlanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına BaşladıSpor

Kaynak: İHA

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Alanyaspor Beşiktaş
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