Bodrum’da Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Şampiyonası Heyecanı

Muğla Bodrum’da, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun düzenlediği Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası’nın 1’inci ayağı Gündoğan Halk Sahili’nde başladı. 50’den fazla sporcu, nefes kesen yarışlarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bodrum’da Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası’nın 1’inci ayağı, 10 Mayıs 2025 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde start aldı. Bodrum Motosiklet Kulübü’nün ev sahipliğinde Gündoğan Halk Sahili’nde gerçekleşen yarışlar, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi.

Şampiyonaya 50’den fazla sporcu katılırken, vatandaşlar iskele kenarından yarışları ilgiyle takip etti ve ortaya renkli görüntüler çıktı. İlk gün motosurf yarışlarında dalgalarla mücadele eden sporcular ile su jeti drag, slalom ve freestyle kategorilerinde kıyasıya rekabet eden yarışçılar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde su jeti yarışlarının ilk etapları yapılırken, 11 Mayıs’ta flyboard ve motosurf kategorilerinde nefes kesen mücadeleler devam edecek.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Spor turizminin geleceği” sloganıyla düzenlenen organizasyonun Bodrum’da gerçekleşmesinin önemine vurgu yaparak, 22 su jeti, 10 flyboard ve 22 motosurf sporcusuyla toplam 50’yi aşkın yarışmacının mücadele ettiğini belirtti. Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ise bir aydır hazırlandıkları etkinliğin, sporcuları ve izleyicileri mutlu ettiğini ifade etti.

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Kaynak: DHA

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