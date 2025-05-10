FIFA Duyurdu, Irkçılığın Cezasında Dev Artış

FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasında büyük artışa gitti. Irkçılığın cezası 5 kat artırılarak 5 milyon İsviçre frangına yükseltildi.

FIFA Duyurdu, Irkçılığın Cezasında Dev Artış

FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kata kadar artırdı. Yeni karara göre, ırkçılığın azami cezası 5 milyon İsviçre frangı yani 233 milyon liraya yükseltildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Konseyinin ırkçılığa karşı saha içi ve dışında mücadele kapsamında aldığı kararda "Irkçı taciz vakalarında verilebilecek azami ceza önemli ölçüde arttırıldı ve sınır 5 milyon İsviçre frangı olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Futbolda ırkçılığa verilen azami ceza daha önce 1 milyon İsviçre frangıydı.

Kaynak: AA

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