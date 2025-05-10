Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü Düştü

Trendyol 1. Lig’in son haftası hem sevince hem hüzne sahne oldu. Gençlerbirliği Süper Lig biletini alarak başkentte bayram havası estirirken, Ankaragücü aynı şehirde küme düşmenin burukluğunu yaşadı.

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Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü Düştü

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası, başkent Ankara için hem zafer hem de hayal kırıklığıyla sona erdi. Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig’e yükseldi. Aynı dakikalarda sahasında Amedspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü ise, Manisa FK'nın Ümraniyespor karşısında elde ettiği galibiyetle ligde kalma şansını yitirdi ve 2. Lig'e düşen son takım oldu. Ankara futbolu bir yandan sevince boğulurken, diğer yandan büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü Düştü - Resim : 1

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Lig biletini aldı.

Başkent temsilcisi, sezonu ikinci sırada tamamlayarak Kocaelispor'un ardından üst lige çıkan ikinci takım oldu.

Kırmızı-siyahlılar, 2020/21 sezonunun ardından yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanarak taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Yeni Malatya deplasmanında oynanan son maçta alınan farklı galibiyet, sezonun en net performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü Düştü - Resim : 2

BAKAN BAK'TAN MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen, futbolumuzun asırlık çınarı Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Başkent temsilcisinin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Süper Lig'e tekrar dönen Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum."

KÜME DÜŞEN SON TAKIM

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Amedspor'u 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, istediği sonucu alsa da kaderini değiştiremedi. Manisa FK'nın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenmesiyle sarı-lacivertliler, 2. Lig'e düşen son takım oldu.

Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü Düştü - Resim : 3

Bu gelişmeyle birlikte Ankaragücü, 2012-2013 sezonunun ardından bir kez daha 2. Lig'e gerilemenin üzüntüsünü yaşadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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