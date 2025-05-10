Trabzonspor-Galatasaray Maçında Son Durum

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sezonun en kritik mücadelelerinden biri bu akşam Trabzon'da oynanıyor.

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, güçlü rakibi Trabzonspor'a konuk oldu. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçta ilk yarı golsüz tamamlandı.

Maçın 66. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'dan ilk gol geldi. Galatasaray bu golle öne geçti.

İlk 11'ler şu şekilde:

Trabzonspor: Uğurcan – Pedro, Okay, Batagov, Arif – Mendy, Lundstram – Visca, Cham, Mustafa – Enis

Galatasaray: Muslera – Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, Lemina – Yunus, Sara, Barış Alper – Osimhen

Şampiyonluk yarışında kırılma noktası olarak görülen bu mücadelede gözler yıldız futbolcular kadar kenar yönetimlerin taktik hamlelerinde olacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenirken, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca futbolsever ekran başında olacak.

Kaynak: Haber Merkezi