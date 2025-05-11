La Liga'nın En Hızlı 'Hat-trick'i Eski Süper Lig Yıldızından

La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, 30 dakikada 4 gol attı. İlk 11 dakikada 3 gol atan Norveçli yıldız, lig tarihinin en hızlı hat-trick'ini yapmış oldu.

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La Liga'nın En Hızlı 'Hat-trick'i Eski Süper Lig Yıldızından

İspanya La Liga’da Atletico Madrid forması giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Real Sociedad ile karşılaştıkları maçta ilk 11 dakikada 3 yol kaydederek, La Liga tarihinin en erken ‘hat-trick’ini yaptı.

Ligin 35. haftasında, Madrid ekibinin konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-0 yendiği maçtaki goller 7, 10, 11 ve 30. dakikalarda Norveçli golcü Sörloth'tan geldi.

Atletico Madrid ekibinin 29 yaşındaki Norveçli golcüsü, maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yaparken bu goller, 7 ile 11. dakikalar arasında 4 dakika içinde geldi.

LaLiga tarihinin en erken hat-trick'ini maçın ilk 11 dakikasında yapan Sörloth, 4. golünü ise 30. dakikada attı.

Ligde Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alan Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Trabzonspor İspanya
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