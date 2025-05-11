Beşiktaş'ta Başkanlık Yarışı Başladı

Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul başladı. Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy Başkanlık için yarışıyor.

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Beşiktaş'ta Başkanlık Yarışı Başladı

Beşiktaş’ta yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı resmen başladı. Kulüp başkanlığı için iki aday yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi.

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

SERDAL ADALI

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

GÜRKAN AKSOY

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

Kaynak: AA

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