Osimhen Tarafından Ali Koç'a Çarpıcı Yanıt! 'O Rezilleri Açıklayın'

Süper Lig'de sezonun en sansasyonel transferi olan Victor Osimhen, yalnızca formasını giydiği Galatasaray'ın değil ligdeki tüm takımların dilinde... Sezonun bitmesine 4 hafta kala 33 gol sayısına ulaşarak kendi kariyer rekorunu kıran Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin lider konumda ve şampiyonluğa en yakın taraf olmasının ana etkenlerinden biri olarak görülüyor. Başarılı performansı ve Napoli'den kiralık olarak top koşturduğu kulübe olan aidiyetiyle dikkat çeken yıldız santrafor hakkındaki bazı iddialar ise çok konuşuldu.

Osimhen'in başta Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye önerildiği ancak kulüp yöneticilerinin kendisini reddettiği öne sürülürken, sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da "Osimhen'i alsan kimi oynatacaksın? Elimizde En-Nesyri var, Dzeko var, Cenk var. 4 santraforla mı oynayacağız?" açıklaması gündem oldu. Birçok gazetecinin de Osimhen'in Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddiasını sürdürmesi olayı bir tartışma konusu haline getirdi.

'SANKİ BİR SÜRÜ OSİMHEN VAR DA GETİRMİYORUZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam katıldığı canlı yayında tüm bu tartışmalara son noktayı koydu. Osimhen'e övgülerde bulunarak hiçbir zaman kendilerine teklif edilmediğini ifade eden Koç, şansın Galatasaray'dan yana olduğunu ve bunun bir fırsat transferi olduğunu söyledi. "Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Şans, Galatasaray'a çıktı. Sanki Osimhen gibi bir sürü oyuncu var da biz getirmiyoruz gibi konuşuyorsunuz" diyen Ali Koç'a, çarpıcı bir yanıt geldi.

'ALİ KOÇ DÜRÜST BİR ADAM'

Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamalarının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan Nijeryalı gazeteci ve futbolcunun yakın arkadaşı Buchi Laba, Ali Koç için "Dürüst ve doğru konuşan bir adam. Şimdi Galatasaray taraftarları Fenerbahçe ve başka kulüplere teklif edildiğini söyleyen rezil gazetecileri etiketlesin. Utansınlar" dedi.