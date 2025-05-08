O İsim Harekete Geçti: Canlı Yayın Sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Dava

Süper Lig’de şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç dün akşam canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Koç’un kendisi hakkında kullandığı ifadelerin ardından harekete geçti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Uslu’nun kendisi için ‘Bırakın gitsin’ sözlerinin hatırlatılmasının ardından "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlasanız, yalan makinesini bozar” demişti.

Koç’un bu ifadelerine tepki gösteren Uslu, kendisinin hiçbir zaman yanlış bilgi vermediğini savundu ve "Benim tek bir yanlış beyanımı kimse bulamaz, bunu tüm kamuoyu da iyi bilir. Gerekli yanıtı basın toplantısında vereceğim” dedi. Uslu’nun Ali Koç’a 1907 TL’lik bir tazminat davası açacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi