UEFA Avrupa Ligi'nde Finale Hangi Takımlar Kalacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Manchester United-Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt-Tottenham karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Finale Hangi Takımlar Kalacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Liginde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Manchester United-Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt-Tottenham final için ter dökecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde rövanş maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında, İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yı 3-0 yenerken diğer İngiliz ekibi Tottenham ise konuk ettiği Norveç takımı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde 2 İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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