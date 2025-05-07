UEFA Konferans Ligi'nde Finalistler Belli Olacak
UEFA Konferas Ligi yarı final rövanş maçları yarın 22.00'de oynanacak.
UEFA Konferas Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmalarının heyecanı yarın yaşanacak. Karşılaşmalar 22.00’de başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde karşılaşmalar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
İngiltere ekibi Chelsea, ilk maçta deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 4-1 yendi. İlk maçı farklı kazanan Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
İspanya'nın Real Betis ise ilk maçta sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Turnuvada final müsabakası, 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacak.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: