Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku! İki Oyuncu Birden...

Beşiktaş, Emirhan Topçu ve Salih Uçan’ın sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Siyaj-beyazlı kulübün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

Oyuncuların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA