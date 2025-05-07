Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşı karşıya gelecek Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com.tr adresinde yer alacak.

Kaynak: AA