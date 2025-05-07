Samsunspor, Sivasspor Maçı Öncesi Hazırlıklara 3 Gün Ara Verdi

Trendyol Süper Lig’de 3. sıradaki yerini koruyan Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Haftayı BAY geçirecek olan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanda kuvvet çalışması, 5’e 2 pas oyunu ve taktik idmanlara odaklandı.

Antrenmanın ardından futbolcular ve teknik heyet, 3 günlük izne ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 Mayıs Pazar günü yeniden bir araya gelerek Sivasspor karşılaşması için hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA