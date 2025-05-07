Milli Okulardan Bronz Madalya
Çin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında Kadın Milli Takımı'ndan bronz madalya geldi.
Çin’in Şanghay kentindeki Okçuluk Dünya Kupası’nın ikinci ayağında mücadele eden Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, üçüncülük müsabakasında Birleşik Krallık ile karşılaştı.
229-229 biten karşılaşmayı beraberlik atışları sonucu kazanan milliler, bronz madalya elde etti.
Organizasyon 11 Mayıs’ta sona erecek.
Kaynak: AA