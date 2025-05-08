Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Osimhen İçin Bomba Sözler: 'Başka Bir Kategori...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışından kopulmasının ardından istifa çağrılarının hedefi olan Ali Koç, Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Osimhen’in sezon başında Fenerbahçe’ye de önerildiğine yönelik iddiaları yalanladı. Ali Koç, Nijeryalı yıldızı öve öve bitiremedi. Osimhen transferi için “Şans Galatasaray’a çıktı” diyen Ali Koç süreci şöyle anlattı: “Osimhen Suudi Arabistan'a gidiyordu, anlaştılar, el sıkıştılar. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı. Suudiler almıyoruz o zaman dediler. O sırada Avrupa'da transfer kapalıydı. Bir tek Türkiye açıktı. Öyle bir konuşuluyordu ki bir sürü oyuncu var böyle de siz getirmediniz birini diyorlar."

Fenerbahçe forvetlerinin de goller attığını söyleyen Ali Koç, “Forvetlerimiz az mı gol attı? Hayır. Ama Osimhen başka bir kategori, o da 40 yılın başında gelir. Gidecek mi kalacak mı falan konuşuluyor. Hesap, kitap, vergi, anlaşma kurallara göre yapılırsa limitte yer kalmaz ki” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi