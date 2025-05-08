Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Osimhen İçin Bomba Sözler: 'Başka Bir Kategori...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir canlı yayında Galatasaray forveti Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Ali Koç, “Forvetlerimiz az mı gol attı? Hayır. Ama Osimhen başka bir kategori, o da 40 yılın başında gelir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Osimhen İçin Bomba Sözler: 'Başka Bir Kategori...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışından kopulmasının ardından istifa çağrılarının hedefi olan Ali Koç, Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Osimhen İçin Bomba Sözler: 'Başka Bir Kategori...' - Resim : 1

Osimhen’in sezon başında Fenerbahçe’ye de önerildiğine yönelik iddiaları yalanladı. Ali Koç, Nijeryalı yıldızı öve öve bitiremedi. Osimhen transferi için “Şans Galatasaray’a çıktı” diyen Ali Koç süreci şöyle anlattı: “Osimhen Suudi Arabistan'a gidiyordu, anlaştılar, el sıkıştılar. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı. Suudiler almıyoruz o zaman dediler. O sırada Avrupa'da transfer kapalıydı. Bir tek Türkiye açıktı. Öyle bir konuşuluyordu ki bir sürü oyuncu var böyle de siz getirmediniz birini diyorlar."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Osimhen İçin Bomba Sözler: 'Başka Bir Kategori...' - Resim : 2

Fenerbahçe forvetlerinin de goller attığını söyleyen Ali Koç, “Forvetlerimiz az mı gol attı? Hayır. Ama Osimhen başka bir kategori, o da 40 yılın başında gelir. Gidecek mi kalacak mı falan konuşuluyor. Hesap, kitap, vergi, anlaşma kurallara göre yapılırsa limitte yer kalmaz ki” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Koç Fenerbahçe Osimhen Galatasaray
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İstifa Edecek mi? Canlı Yayında Açıkladı: 'Camiamız Bizi Yollamak İstiyorsa...' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İstifa Edecek mi? Canlı Yayında Açıkladı
O İsim Harekete Geçti: Canlı Yayın Sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Dava Canlı Yayın Sonrası Ali Koç'a Dava
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı
En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı
Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş