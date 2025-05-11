Arda Güler Ağlattı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, kaleme aldığı mektupla Türk gençlerine seslendi. Futbol kariyerinden kişisel hayatına uzanan samimi ifadeler kullanan Arda Güler, gençlere ilham vermeyi amaçladı.

Arda Güler Ağlattı

The Players' Tribune'de yayımlanan "Ülkemin Çocuklarına Mektup" başlıklı yazısında Arda Güler, futbol yolculuğunu ve yaşadığı zorlukları paylaştı. Genç futbolcu, "Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum ancak bu yolda yalnız olmak istemiyorum. Hepimizin önünü açmak istiyorum. Sevginizi Madrid’den hissedebiliyorum" ifadeleriyle duygularını aktardı.

DEPREM GÖRÜNTÜLERİNDEN ALDIĞI İLHAM

2023 yılında yaşanan deprem sonrası izlediği bir videonun hayatını derinden etkilediğini belirten Arda Güler, "Enkazdan çıkarılan küçük bir çocuğun bana gönderdiği mesajı asla unutamam. Bu sözlerden sonra pes edemezdim. Türkiye’deki her çocuğa söylemek istediğim şey şu: Bir top alın ve dışarı çıkın, kendinizi dünyanın sahibi gibi hissedeceksiniz" dedi.

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FENERBAHÇE SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN GELİYOR

Babası sayesinde Fenerbahçe sevgisinin çocukluk yıllarından itibaren hayatının merkezinde olduğunu vurgulayan Arda Güler, "Babam, daha yeni yürümeye başladığımda sol ayağımla şut çekmem için balonlar koyardı. O sadece bir taraftar değildi; Fenerbahçe ile yaşıyordu. Bu yüzden doğduğum andan itibaren Fenerbahçeliydim" diye konuştu.

ZORLUKLARLA DOLU BİR ÇOCUKLUK

Ailesinin yaşadığı maddi zorlukları da anlatan Arda Güler, "Ankara’da mütevazı bir apartman dairesinde büyüdüm. Babam dükkanını kaybettiğinde ailem zor günler geçirdi. Arkadaşlarım bir şeyler yemeye çağırdığında, param olmadığı için mazeret üretmek zorunda kalırdım. Neyse ki soframız hiç boş kalmadı" sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE’YE UZANAN YOLCULUK

Gençlerbirliği Akademisi’nde başladığı futbol serüveninin Fenerbahçe’ye nasıl uzandığını anlatan Arda Güler, "Ailem üç ay düşündükten sonra İstanbul’a gitmeme karar verdi. Babamın 'Boğulacaksan büyük denizde boğul' sözüyle yola çıktık. Hayalim Fenerbahçe’de oynamaktı ve bu fırsatı değerlendirdim" dedi.

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10 NUMARALI FORMANIN HİKAYESİ

Hayallerinin arasında Fenerbahçe A takımında oynamak ve 10 numaralı formayı giymek olduğunu dile getiren Arda Güler, "Mesut Özil ayrıldığında, forma bana teklif edildi. Hiç düşünmeden kabul ettim. O formayı giydiğimde kendimi yenilmez hissediyordum" ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD HAYALİ GERÇEK OLDU

Real Madrid’den aldığı transfer teklifini anlatan Arda Güler, "Babam teklifi getirdiğinde inanamadım. Carlo Ancelotti ile yaptığım görüntülü görüşmede bana fırsatlar sunulacağını söyledi. Bu sözler kararımı netleştirdi ve Madrid’e imza attım. O kadar çok şeyden vazgeçmiştik ki bu hayalin gerçek olması inanılmazdı" dedi.

ANCELOTTI İLE KURDUĞU BAĞ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin kendisi için önemli bir figür olduğuna dikkat çeken Arda Güler, "Ancelotti, benim için adeta bir baba figürü oldu. Her zaman şakalaşırdı ve bu bana moral verirdi. Türk halkının her maçta oynamamı istediğini biliyorum, ben de istiyorum ama sabırlı olmalıyım" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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