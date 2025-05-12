Türkiye Kupası Finalinin Hakemi Belli Oldu

Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalinde düdük çalacak hakem Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

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Türkiye Kupası Finalinin Hakemi Belli Oldu

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı. Heyecanla beklenen karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Trabzonspor ile Galatasaray, son olarak geçtiğimiz cumartesi akşamı Süper Lig maçında Trabzon'da karşı karşıya gelmiş, galip ayrılan 2-0 ile sarı-kırmızılılar olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
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