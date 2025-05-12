Aileden Miras Kalan Milyonları İlgilendiriyor! Flaş Yeni Gelişme Yaşandı, Yetim ve Dul Maaşı Alanlar Dikkat

DUL VE YETİM MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Ölen sigortalının dul eşine, herhangi bir koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanabiliyor. Ancak dul eşin yeniden evlenmesi durumunda maaş kesiliyor. Çocukların ise ölüm aylığı alabilmesi için çalışmamaları, emekli olmamaları ve sürekli iş göremezlik geliri almamaları gerekiyor. Kız çocukları evlenene kadar, erkek çocuklar ise eğitim gördükleri sürece ve en fazla 25 yaşına kadar bu haktan yararlanabiliyor.