Sol Elini Kullananlar Dikkat! Bilim İnsanları Uyardı: Solaklarda Yüksek Risk Ortaya Çıktı

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan solak bireyler, günlük yaşamda farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Ancak yapılan son araştırmalar, solak olmanın bazı hastalıklara yatkınlıkla ilişkilendirilebileceğini ortaya koydu.

Sol Elini Kullananlar Dikkat! Bilim İnsanları Uyardı: Solaklarda Yüksek Risk Ortaya Çıktı

Sol eli baskın olarak kullanan bireyler, yani solaklar, uzun yıllardır bilim dünyasının ilgisini çeken özel bir grubu oluşturuyor. Günlük hayattaki zorlukların ötesinde, solaklık yalnızca bir el tercihi olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor. Yeni araştırmalar, solak bireylerin bazı nörolojik ve genetik rahatsızlıklara biraz daha yatkın olabileceğini ortaya koydu.

OTİZM VE ŞİZOFRENİ RİSKİ DAHA YÜKSEK

2025 yılında Brain: A Journal of Neurology adlı tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, solak bireylerle otizm ve şizofreni arasında dikkat çekici bir istatistiksel ilişki bulunuyor. Özellikle hem sağ hem de sol elini kullanabilen bireylerde (ambidekströz kişiler) bu bağlantının daha belirgin olduğu ifade ediliyor.

Sol Elini Kullananlar Dikkat! Bilim İnsanları Uyardı: Solaklarda Yüksek Risk Ortaya Çıktı - Resim : 1

DİL TEMELLİ ÖĞRENMEDE ZORLUK YAŞIYORLAR

2023 yılında Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition dergisinde yayımlanan başka bir çalışma ise, solak bireylerin disleksi gibi dil temelli öğrenme bozukluklarına daha yatkın olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, bunun beynin dil işleme bölgelerinin çalışma biçimiyle ilgili olabileceğini düşünüyor.

GENETİK BOYUTU DİKKAT ÇEKTİ

Sol Elini Kullananlar Dikkat! Bilim İnsanları Uyardı: Solaklarda Yüksek Risk Ortaya Çıktı - Resim : 2

Genetik alanda yapılan çalışmalarda da ilginç bulgular var. 2024’te Nature Communications’da yayımlanan bir genetik araştırma, TUBB4B adlı genin solaklıkla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Bu genin, beyin hücrelerinin şekillenmesi ve yönlenmesiyle ilgili olduğu, solak bireylerde ise bu gen varyantına daha sık rastlandığı belirlendi.

Uzmanlar, solak bireylerde bu tür hastalıklara yatkınlık olabileceğini belirtse de bunun doğrudan bir hastalık teşhisi ya da kesin risk anlamına gelmediğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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