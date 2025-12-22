İstanbul'da Deprem Kabusu Yaklaşıyor! 'Hazır Olun' Uyarısı Geldi! Uzmandan Uykuları Kaçıracak Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerikan basınının önde gelen gazetelerinden The New York Times, Science dergisinde yayımlanan bir araştırmayı kaynak göstererek İstanbul için olası güçlü bir deprem riskine dikkat çekti. Haber, Marmara Bölgesi’ndeki sismik hareketliliğin yakından izlenmesi gerektiğini vurgularken, kamuoyunda da endişeye yol açtı. Gelişmelerin ardından deprem uzmanı Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul için değerlendirmelerini paylaştı.

'İSTANBUL 7’DEN BÜYÜK DEPREME HAZIR OLMALI'

Bektaş, “İstanbul 7’den büyük depreme hazır olmalı” başlığıyla yaptığı açıklamada, Marmara Fayı’na ilişkin bilimsel yaklaşımların zaman içinde değiştiğine dikkat çekti. 2004 yılından sonra Ana Marmara Fayı’nın davranışına dair artan verilerin, tek parça halinde büyük bir deprem beklentisinden, çok parçalı kırılmalarla daha küçük ama yıkıcı depremler üretebilecek bir modele evrildiğini ifade etti.

TAHMİNLERİN DOĞRULUK PAYI SINIRLI

Deprem tahminlerinde kesinliğin mümkün olmadığını vurgulayan Bektaş, bilimsel modellerin en fazla yüzde 60 doğruluk sağlayabildiğini belirtti. Deprem parametrelerinin zaman ve mekana göre değişebildiğine işaret eden Bektaş, bu nedenle doğanın matematiksel modellere birebir uymadığını kaydetti.

RİSK, TEHLİKEDEN DAHA YÜKSEK

Bektaş’a göre İstanbul açısından asıl sorun, depremin olma ihtimalinden ziyade yaratacağı sonuçlar. Kente ilişkin can ve mal kaybı riskinin, deprem tehlikesinin kendisinden çok daha yüksek olduğunu belirten Bektaş, yapılaşma ve hazırlık seviyesinin belirleyici rol oynadığını vurguladı.

SON DEPREMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Açıklamada, 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ve ardından yaşanan gelişmelerin, Marmara’da çok parçalı kırılma senaryosunu desteklediği de ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi