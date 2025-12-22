Zemheri Soğukları Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Hava Sıcaklıkları Düşüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halk arasında “kara kış” olarak bilinen zemheri dönemiyle birlikte Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor. Yeni haftayla beraber sıcaklıklar düşerken birçok bölgede kuvvetli yağış, kar ve fırtına etkili olacak.

22 Aralık–30 Ocak tarihleri arasını kapsayan zemheri soğukları resmen başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava durumu raporunda yurt genelini ilgilendiren önemli uyarılara yer verdi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Tahminlere göre özellikle Doğu Anadolu’da soğuk hava daha sert hissedilecek. Kars ve Ardahan’da hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Ülke genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara’nın bazı kesimlerinde aralıklı yağışlar görülecek.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN KRİTİK UYARI

Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

BUZLANMA VE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin trafikte ekstra dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA : Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. EGE : İç ve güney kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir. Muğla kıyılarında yağışlar kuvvetli.

: İç ve güney kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir. Muğla kıyılarında yağışlar kuvvetli. AKDENİZ : Batı Akdeniz genelinde sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.

: Batı Akdeniz genelinde sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. İÇ ANADOLU: Akşam saatlerinden sonra yağışlar yaygınlaşacak, yüksek kesimlerde kar görülecek.

Akşam saatlerinden sonra yağışlar yaygınlaşacak, yüksek kesimlerde kar görülecek. BATI VE ORTA KARADENİZ: Yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. DOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don riski devam ediyor.

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don riski devam ediyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sis görülebilir.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava koşullarının ani değişimler gösterebileceğini belirterek vatandaşların güncel uyarıları takip etmesini istedi.

Kaynak: Haber Merkezi