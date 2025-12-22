Güllü'nün Ölümünde Dikkat Çeken Ayrıntı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinden İlk Kez Konuştu! Ortalık Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gündemi aylardır meşgul eden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma tüm yönleriyle sürüyor. 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, sanatçının yaşadığı evin kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDEN İLK AÇIKLAMA

Şüpheli ölüm dosyasında “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu bulunan Gülter, cezaevinden ilk kez kamuoyuna konuştu. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, “zulüm” olarak nitelendiren Gülter, suçlamaları sert sözlerle reddetti.

Annesinin patronu Ferdi Aydın’a tepki gösteren Gülter, "Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?" dedi.

SULTAN NUR ULU HAKKINDA KONUŞTU

Gülter, olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da sessizliğini bozdu. Ulu’nun ifadeleri nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Gülter, şunları dile getirdi:

"Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam"

KAMERA VE MEZAR ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Evde kamera takıldığı iddialarına da değinen Gülter, o gün evde olmadığını belirterek, "Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındığı gün annesinin mezarına gittiğini anlatan Gülter, yaşadığı duygusal anları ise şu cümlelerle aktardı:

"Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikayet ettim"

'KARDEŞİMİ BANA DÜŞMAN EDEMEZLER'

Kardeşi Tuğberk’in savcılık ifadesinde yer alan sözlerin sorulması üzerine Gülter, ailesine dair şu açıklamayı yaptı:

"Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim."

SULTAN NUR ULU’DAN 'TERS KÖŞE' YANIT

Tuğyan Ülkem Gülter’in açıklamalarının ardından Sultan Nur Ulu da sessizliğini bozdu. Şimdilik kapsamlı bir değerlendirme yapmayacağını söyleyen Ulu, "Tuğyan’ın bütün iddialarına tek tek verecek cevabım var ama zamanını bekliyorum. Gözünüzün önünde annesini atan bir insan yanınızda olsaydı, siz bir refleks yapabilir miydiniz?" açıklamasında bulundu.

