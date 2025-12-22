Gülşah Durbay'ın Mücadelesini Anne ve Babası Anlattı:’Serum Takılıyken Misafirlerini Belediyede Ağırlıyordu’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta rutin kontrolleri kapsamında Manisa Şehir Hastanesi’ne gitti. Tetkiklerde kan değerlerinde görülen olumsuzluklar nedeniyle gözetim altına alınarak yoğun bakıma alındı. Günler içinde sağlık durumu giderek kötüleşen Durbay’da çoklu organ yetmezliği gelişti ve solunum desteği sağlanması amacıyla entübe edildi. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Gülşah Durbay, 14 Aralık’ta yaşamını yitirdi.

Durbay’ın babası Osman Durbay, kızının geride yazılı bir vasiyetten ziyade, güçlü bir duruş ve anlayış bıraktığını dile getirdi. Gülşah Durbay’ın en büyük hedefinin, kamu kaynaklarının toplum yararına ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması olduğunu vurguladı.

'VATANDAŞLAR İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRDI'

Durbay’ın işine olan sevgisinin her şeyin önünde tuttuğunu söyleyen baba Osman Durbay, bu nedenle görevinden bir an olsun ayrılmayı düşünmediğini belirterek, şunları söyledi:

"İşini çok sevdiği için görevinden hiç kopmadı. Vatandaşlar için her şeyi yapmaya hazırdı. Ailesi olarak onun bu tercihini normal karşıladık. Bu süreçte halkın bize gösterdiği teveccüh, edilen dualar ve iletilen başsağlığı dilekleri için başta Manisalılar olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.”

'KEMOTERAPİ ALIRKEN BİLE BELEDİYEYE GİTTİ'

Kızının hastalığı boyunca hep iyi olacağına inandığını, bu nedenle işinden uzak kalmayı hiç düşünmediğini söyleyen anne Fatma Durbay, kızının kemoterapi aldığı dönemlerde dahi görevine devam ettiğini belirtti. Fatma Durbay, şu ifadeleri kullandı:

"Hep iyi olacağını düşünüyordu. Kemoterapi sonrası hastanede kalması gerektiğinde bile önce eve gelip, ertesi gün belediyeye gidiyordu. Hatta işini o kadar çok seviyordu ki kemoterapi pompasıyla belediyeye gidiyor, serum takılıyken misafirlerini odasında ağırlıyordu.”

'DİNLENMESİ GEREKİRKEN HEP KOŞUYORDU'

Kızının işine gösterdiği özen nedeniyle zaman zaman sağlığını ihmal ettiğini de dile getiren Fatma Durbay, şöyle konuştu:

"Evde dinlenmesi gerekirken hep koşuyordu. Seçim sürecinde rahatsızlanıyordu, ateşleniyordu, soğuk havalarda çalışıyordu. 'Bir gün bari dinlen' diyordum. Ülseratif kolit rahatsızlığı vardı, doktor kontrollerini de zaman zaman ihmal etti"

'ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ AÇMAYI İSTİYORDU'

Gülşah Durbay'ın kadınlara ve çocuklara özel bir hassasiyeti olduğunu ifade eden Fatma Durbay, kızının en büyük hayalinin çocuklar için kreşler açmak olduğunu söyledi. Fatma Durbay, şunları aktardı:

"Hem anneler sosyalleşsin hem çocuklar güvenli bir ortamda olsun istiyordu. 10 Kasım'da yaptığı konuşmada 'Cumhuriyet demek, Manisa'nın mahallesinden, köyünden çıkıp belediye başkanı olmak, ilk kadın belediye başkanı olmak' demişti. O gün çok halsiz olduğunu söyleyip, konuşmasını sonlandırmıştı.”

'KIZIM KENDİNİ O KADAR ÇOK SEVDİRMİŞ Kİ'

Gülşah Durbay adına henüz bir vakıf ya da kalıcı çalışma planlayamadıklarını belirten Durbay, ilerleyen süreçte mutlaka bir şeyler yapacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çok büyük bir acı yaşadık. İlerleyen süreçte böyle bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Kızım kendini o kadar çok sevdirmiş ki bunu görmek bizi mutlu etti. Manisa halkına, tüm Türkiye'ye, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz..”

Kaynak: DHA