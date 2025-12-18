‘Güllü’ Soruşturmasında Ev Hapsindeki Sultan Nur Ulu’nun Yanına Tek Bir İsim Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Güllü’ olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü’nün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’da toprağa verildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

KIZI VE ARKADAŞI İSTANBUL’DA YAKALANDI

Yapılan incelemelerde, daha önce verdiği 3 ifadede çelişkili beyanlarda bulunduğu belirlenen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun bavullarla İstanbul’a gittiği tespit edildi. İki isim polis ekipleri tarafından yakalanarak Yalova’ya getirildi.

KIZI TUTUKLANDI, ARKADAŞINA EV HAPSİ

Şüphelilerden Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Savcılıktaki ifadesinde olay anına tanıklık ettiğini belirten Sultan Nur Ulu, Güllü’nün düşüş anını gördüğünü söyleyerek "Tuğyan annesini düşürdü, korkumdam söyleyemedim" ifadelerini kullandı.

Ulu ifadesinde, “Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" dedi. Yaşadıklarını korku nedeniyle daha önce anlatamadığını belirten Ulu’nun, Tuğyan Ülkem Gülter ile yalnız kaldıkları bir anda kendisine, ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dediğini söylediği öğrenildi.

GÜVENLİKLİ SİTEDE YALNIZ KALIYOR

İfade işlemlerinin ardından Sultan Nur Ulu, polis eşliğinde kiracı olarak kaldığı konuta götürüldü ve ev hapsi uygulanmaya başlandı.

Adli kontrol kapsamında 13 Aralık’tan bu yana ev hapsinde bulunan Ulu’nun yaşadığı güvenlikli site görüntülendi. Site güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmede, Ulu’nun evde yalnız yaşadığı ve konuta herhangi bir ziyaretçi gelmediği bilgisi paylaşıldı.

TEK ZİYARETÇİ EMNİYETTEN

Yetkililer, yalnızca İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amacıyla siteye gelerek evi ziyaret ettiğini belirtti. Sultan Nur Ulu’nun temel ihtiyaçlarını internet üzerinden karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA