Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı... Aleyna Tilki Cephesinden İlk Açıklama Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"ALEYNA HANIM BURADA"

Diğer yandan Aleyna Tilki'nin avukatı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer,:

"Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgiler sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada"

