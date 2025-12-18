Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı Ortaya Çıktı

Sunucu Bircan Bali, annesi Güllü’yü kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinde zor günler geçirdiğini, psikolojik baskı altında olduğunu ve yan koğuşta son ses Güllü şarkılarının çalındığını iddia etti.

Son Güncelleme:
Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki durumuna dair yeni iddialar gündeme geldi. Sunucu Bircan Bali’nin açıklamaları, dosyaya dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

OLAYIN SEYRİ DEĞİŞTİ

26 Eylül’de hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü ilk etapta kaza olarak değerlendirilmişti. Ancak adli incelemeler sonucunda sanatçının camdan düşmesinin kazadan ziyade fiziksel bir müdahale sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali öne çıktı.

KIZI TUĞYAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, arkadaşı Nur Sultan Ulu’nun itirafçı olması sonrası Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “annesini kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmelerin ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız, hem ablası hem de arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yaptığı açıklamalarda “Ablam annemi, sevgilisi Kervan uğruna öldürmüş olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

KARDEŞLER VE OĞULDAN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan, Güllü’nün kardeşleri de Tuğberk, Tuğyan ve babaları hakkında şikayette bulunarak, Güllü’nün mirası uğruna planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia etmişlerdi. Şu ana kadar Güllü’yü hayattan kimlerin kopardığı kesin olarak belirlenememiş olsa da, son saatlerde ortaya çıkan bilgiler arasında sanatçının mal varlığı da dikkat çekmişti.

YAN KOĞUŞTA GÜLLÜ ŞARKILARI İDDİASI

Bu olayların magazin dünyasında büyük yankı uyandırmasının ardından, sunucu Bircan Bali de konuyla ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bali, yaptığı paylaşımda Tuğyan’ın cezaevinde dört kişilik bir koğuşta kaldığını ve uzun süredir yemek yemediğini ifade ederken, yan koğuşta ise yüksek sesle Güllü şarkılarının çalındığını iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
MSB'den Karadeniz'de Düşürülen İHA'ya İlişkin Açıklama MSB'den Karadeniz'de Düşürülen İHA'ya İlişkin Açıklama
Şanlıurfa'da Esrarengiz Olay: Hayatları Kabusa Döndü, Gittikleri Her Yer Yanıyor! Hayatları Kabusa Döndü, Gittikleri Her Yer Yanıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı
Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular
GAİN Medya Soruşturması Genişliyor! Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı... Aleyna Tilki Cephesinden İlk Açıklama Geldi Aleyna Tilki Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Özel Hastaneye Giden Herkesi İlgilendiriyor! O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek Özel Hastaneye Giden Herkesi İlgilendiriyor! O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek