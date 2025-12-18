Seda Sayan'dan Bomba Güllü İtirafı! Canlı Yayında İlk Kez Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmeler magazin ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

SEDA SAYAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendi programında hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı olan Güllü’nün ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Sayan, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, olaylar ortaya çıkmadan önce programa katılmak istediklerini söyledi.

OKUL TAKSİTLERİNE DESTEK OLMUŞ

Seda Sayan, geçmişte Güllü’nün maddi olarak zorlandığı bir dönemde çocuklarının okul taksitlerine destek olduğunu da açıkladı. Bu durumu ilk kez kamuoyuyla paylaştığını belirten Sayan, “Bunu daha önce hiç dile getirmedim ama Tuğyan ve Tuğberk bu durumu biliyor. Olaylar yaşanmadan önce bana haber gönderdiler ve programa çıkmak istediklerini söylediler. Ben de gelmelerini istedim” ifadelerini kullandı.

Sayan, menajer Özgür Aras’ın da kendisini arayarak Güllü’nün çocuklarının programa katılma isteğini ilettiğini belirtti. Açıklamalarında büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren ünlü şarkıcı, yaşananlara inanmakta zorlandıklarını ve başından beri bazı noktaların kendilerine mantıklı gelmediğini söyledi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürerken, kamuoyunun gözü yargı sürecinden çıkacak yeni gelişmelere çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi