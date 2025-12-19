Bu İlçede 15 Yıldır Hiç Hırsızlık Yaşanmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’ya bağlı Aslanapa ilçesi, düşük suç oranlarıyla dikkat çekiyor. Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, yaptığı değerlendirmede ilçede suç vakalarının yok denecek kadar az olduğunu vurguladı.

"İlçemizde kötü bir şekilde işlenen herhangi bir suç bulunmuyor" diyen Kulik, açıklamasında, "Vatandaşlarımız son derece duyarlı. Herkes malını, aracını güvenle dışarıda bırakabiliyor. İnşaat malzemeleri, marketler, bakkallar rahatlıkla açıkta durabiliyor. Kimse kimsenin malına göz dikmiyor" ifadelerini kullandı.

İlçenin bu özelliğiyle anılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kulik, Aslanapa’da siyasi ya da güvenlik açısından olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti. Bu huzurlu ortamın temelinde ise insanların birbirine karşı gösterdiği saygının bulunduğunu söyledi.

'15 YILDIR ŞAHİT OLMADIM'

Nüfus verilerine de değinen Başkan Kulik, köyler dahil edildiğinde Aslanapa’nın toplam nüfusunun yaklaşık 8 bin 700 olduğunu, ilçe merkezinde ise bu sayının 2 bin civarında olduğunu aktardı.

Ocak ayı itibarıyla mahalle sayısının dörtten beşe yükseltileceğini ifade eden Kulik, ilçeye bağlı 30 köy bulunduğunu da sözlerine ekledi. Hırsızlık olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını özellikle vurgulayan Başkan Kulik, "Yaklaşık 15 yıldır böyle bir olaya ne şahit oldum ne de duydum." diyerek Aslanapa’daki güven ortamının altını çizdi.

Kaynak: İHA