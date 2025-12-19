ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık sektöründe 2026 yılıyla birlikte ATM kullanımını doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Özel bankalar, 1 Ocak 2026’dan itibaren ATM’leri “şube içi” ve “şube dışı” olarak iki ayrı kategoriye ayırmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikle birlikte ATM’lerden para çekme limitleri de yeniden belirlenecek.

Yeni uygulama kapsamında, şubelerin içinde yer alan ATM’ler ile cadde, sokak ve AVM’lerde bulunan ATM’ler için farklı işlem limitleri uygulanacak. Böylece müşterilerin komisyonsuz para çekme tutarları, ATM’nin bulunduğu konuma göre değişiklik gösterecek.

ŞUBE İÇİ ATM’LERDE LİMİT YÜKSELECEK

Yeni modele göre, şube içindeki ATM’lerde günlük komisyonsuz para çekme limitlerinin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması planlanıyor. Şube dışındaki ATM’lerde ise bu artışın daha sınırlı kalması bekleniyor. Uygulamanın, yüksek tutarlı nakit işlemlerini daha kontrollü alanlara yönlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

GÜVENLİK VE KONTROL ETKİLİ OLDU

Bankaların bu adımı atmasında güvenlik gerekçeleri öne çıkıyor. Şube içi ATM’lerin nakit dolumu, denetimi ve güvenliği çok daha kolay sağlanırken, olası bir sorunda şube personelinin anında müdahale edebilmesi büyük avantaj olarak görülüyor.

2026’DA SEKTÖR GENELİNDE YAYGINLAŞMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın yeni banknot basımına temkinli yaklaşması, mevcut banknotların alım gücünün düşmesi ve artan nakit talebi, ATM’lerin daha sık doldurulmasını zorunlu hale getirdi. Bu durum bankaların operasyonel maliyetlerini de artırdı.

Bazı özel bankaların son dönemde şube içi ATM’lerde günlük komisyonsuz çekim limitlerini yükselterek sistemi fiilen uygulamaya başladığı belirtilirken, 2026 itibarıyla bu modelin bankacılık sektöründe yaygın hale gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi