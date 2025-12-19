TÜİK Açıkladı: Tüketici Güveni Aralık Ayında Geriledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi aralık ayında düşüş kaydetti. Kasım ayında 85,0 seviyesinde bulunan endeks, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 83,5 oldu.

Tüketici güven endeksindeki gerileme, hanehalkının mevcut ekonomik duruma ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin temkinli görünümünün sürdüğüne işaret ediyor.

Endeksin 100’ün altında kalması, tüketici güveninin iyimserlik sınırının altında seyrettiğini gösterirken 100 üzerinde olması ise iyimserlik sınırının üzerinde olduğunu ifade ediyor.

ALT ENDEKSLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 düşüle 69,6'dan 67,9'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 85,7 iken bu ay yüzde -0,6 düşüşle 85,2 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105,0 iken, bu ay yüzde -2,3 düşüşle 102,6'ya düştü.

Kaynak: AA