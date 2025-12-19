Resmi Gazete’de Yayımlandı: İlaçlara Zam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlaç fiyatlarını doğrudan etkileyen euro kuru güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında esas alınan euro kuru 2026 yılı için yaklaşık yüzde 17 oranında artırılarak 25,3346 TL olarak belirlendi.

Yayımlanan düzenlemeye göre, bu yıl için 21,6721 TL olarak uygulanan euro kuru, yeni yılda daha yüksek bir seviyeden hesaplanacak. Yapılan değişiklikle birlikte ilaç fiyatlarında da artışın önü açılmış oldu.

BAREM TUTARLARI DA YENİDEN BELİRLENDİ

Karar kapsamında yalnızca euro kuru değil, barem değerleri de güncellendi. Euro kurundaki artışa paralel olarak fiyat korumalı ürünlerde barem tutarı 87,34 TL’ye yükseltilirken, diğer ürünler için bu tutar 45,64 TL olarak belirlendi.

Söz konusu düzenlemenin, 2026 yılında ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel kriterlerden biri olacağı ve sektörde önemli bir etki yaratacağı ifade ediliyor.

