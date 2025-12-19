Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Levent Gültekin, gece saatlerinde gözaltına alındı. Avukatı Çağrı Çetin, yaptığı açıklamada “Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü” bilgisini paylaştı.

"ADINI VEREREK HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE DAHİ YOK"

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Levent Gültekin, savcılık ifadesi alınmadan dosya üzerinden adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Gültekin'in adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

53 yaşındaki Gültekin Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Medya sektöründeki kariyerine 1995'de Yeni Şafak'la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000'de genel müdür oldu. 2000'in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.

2007'de Star Medya Grubu'nda, 2009'da Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010'da Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.

