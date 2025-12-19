Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 şüpheli gözaltına alındı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Dizi ve medya dünyasındaki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar oldu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Ezgi Eyyüboğlu'nunda aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi. (

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

