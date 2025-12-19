CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu
CHP'nin her hafta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ıncısının adresi Edirne olarak açıklandı.
CHP'nin her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi belli oldu. Miting, 20 Aralık Cumartesi günü, saat 13.30'da Edirne Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilecek.
CHP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Cumartesi günü millet iradesinin sesi; serhat şehri, Avrupa’ya açılan kapımız Edirne’den yükselecek. Adalete de özgürlüğe de demokrasiye de yine milletimizle meydanlarda sahip çıkacağız! Sonuna kadar mücadele edecek, halkın iktidarı kuracak, herkesin yüzünü güldüreceğiz!”
