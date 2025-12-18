YSK Seçime Gidiyor! Takvim Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) görev süresi sona erecek olan 6 üyenin yerine atanacak isimlerin belirlenmesi amacıyla, ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarında seçim süreci başlatılacak.

YSK BAŞKANLIĞI DA YENİDEN BELİRLENECEK

Yargıtay kontenjanından YSK’de görev yapan Başkan Ahmet Yener ile üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün’ün, Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün görev süreleri ocak ayında dolacak.

SEÇİMLER TAMAMLANANA KADAR MEVCUT ÜYELER GÖREVDE KALACAK

Bu kapsamda, 6 yeni üyenin seçimi için Yargıtay ve Danıştay’da ocak ayının ikinci haftasında oylama yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca, görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmesi de mümkün olacak. Yeni üyeler belirlenip göreve başlayana kadar mevcut YSK üyeleri görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: AA