AK Parti'den 'Süreç' Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gidiyorlar

Geçtiğimiz yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün akşam saatlerinde, TBMM'de de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Partilli komisyon üyeleri, yeni sürece dair hazırlanan raporu nihayete erdirmek üzere TBMM'de bir araya geldi.

Güler'in Meclis'teki bazı basın mensuplarını söz konusu toplantıyla ilgili bilgilendirdiği öğrenildi. Bu raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a perşembe günü sunulması bekleniyor. Ardından da raporun Meclis's sunulması öngörülüyor.

DEM-AK PARTİ GÖRÜŞMESİ CUMARTESİ

Diğer yandan "süreç"te bir kritik gelişme de sabah saatlerinde yaşanmıştı. DEM Parti'nin randevu talebine AK Parti'den olumlu yanıt gelmişti.

İki parti, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: Cumhuriyet