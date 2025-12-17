AK Parti, Kritik Raporu Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunacak

AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin raporu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Erdoğan'ın ardından ise rapor, Meclis'e sunulacak.

AK Parti, Kritik Raporu Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunacak
AK Parti, tüm ülkenin merakla takip ettiği “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin raporunu tamamladı. İktidar partisi, hazırlanan raporu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Cumhurbaşkanı'nın geri dönüşlerinin arkasından da raporun Meclis'e sunulması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi siyasi parti temsilcilerini kabul etmişti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

ORTAK RAPOR HAZIRLANACAK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan MHP’li Feti Yıldız, komisyonun hazırlayacağı ortak raporun yöntemi ve kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade etmişti. Yıldız, pazartesi günü yeniden bir araya geleceklerini ve önümüzdeki haftalar içinde müşterek raporun hazırlanacağını söylemişti.

Hazırlanacak metnin bir kanun teklifi değil, çerçeve metin olarak TBMM’ye sunulmasının planlandığını belirten Yıldız, alt komisyon kurulmayacağını ve çalışmanın bugünkü katılımcılarla sürdürüleceğini aktarmıştı.

