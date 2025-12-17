Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fertleri arasında yer alan çocuklara ilgi gösterdi.

Erdoğan, Beştepe'de akşam saatlerinde bir kabul daha yaptı. Cumhurbaşkanı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Külliye’de Anlamlı Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Hind Rajab’ın Ailesini AğırladıKülliye’de Anlamlı Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Hind Rajab’ın Ailesini AğırladıGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Tepki: 'Nefret Siyasetine Prim Vermeyeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Tepki: 'Nefret Siyasetine Prim Vermeyeceğiz'Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Yener
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
AK Parti'den 'Süreç' Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gidiyorlar AK Parti'den 'Süreç' Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gidiyorlar
Bakan Kurum Tarih Verdi: '455. Bin Yuvamızı Teslim Edeceğiz' Bakan Kurum Tarih Verdi: '455. Bin Yuvamızı Teslim Edeceğiz'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu
Şişli'de Yaya Geçidinde Can Pazarı! Acı Haber Geldi: Ölü ve Yaralılar Var Yaya Geçidindeki Faciadan Acı Haber
11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek 11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek
Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti
İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması