Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener ile Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fertleri arasında yer alan çocuklara ilgi gösterdi.

Erdoğan, Beştepe'de akşam saatlerinde bir kabul daha yaptı. Cumhurbaşkanı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA