Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 350 bin personelin görev yaptığı Emniyet teşkilatına yönelik kapsamlı bir yapısal dönüşüm için harekete geçti. Hazırlıkları süren yeni teşkilat kanunu kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı “Emniyet Başkanlığı” olarak değiştirilecek. Düzenlemeyle birlikte teşkilat yapısı da yeniden şekillendirilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet teşkilatına ilişkin yeni bir kanun çalışmasının yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre, mevcut yapıda yer alan bazı daire başkanlıkları genel müdürlük statüsüne yükseltilecek. Böylece teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılması ve güncel ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilecek bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Emniyet Başkanlığı’na dönüştürülmesine yönelik çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirterek, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını ifade etti. Teklif, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra yasalaşacak.

POLİS MESAİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yapısal değişikliğin yanı sıra polislerin çalışma düzenine ilişkin yeni bir model de hayata geçirilecek. Yaklaşık 350 bin emniyet personelini kapsayan düzenlemeyle, 12 saat çalışma ve 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai sistemine geçilmesi planlanıyor.

Bakan Yerlikaya, söz konusu çalışma modeline ilişkin detayları daha önce Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında paylaşmıştı. Yerlikaya, personel sayısının artırılmasıyla birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçileceğini belirterek, gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve uygulamanın önümüzdeki yıl devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte hem teşkilat yapısında hem de personelin çalışma koşullarında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi