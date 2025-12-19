Eski Belediye Başkanı İçin 175 Bin TL’lik Ölüm Planı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk (64), 27 Temmuz 2024’te Yeni Mahalle’deki evinden aracıyla ayrıldığı sırada, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayete ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada M.F.Ö, M.G. ve N.E. yakalanarak tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.E’nin kardeşi O.E. ise daha sonra yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

SAVCILIK ‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET’ İSTEDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E’nin “iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işledikleri belirtilerek, her biri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar M.F.Ö, M.G. ve O.E. ile müştekiler H.S, U.S, T.A. ve B.S. katıldı. Tutuklu sanık N.E. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“SİLAHI TUTMA, OLAYI BAŞKASINA YIKACAĞIM”

İlk olarak söz alan sanık M.F.Ö, maktulü ve sanıklar N.E. ile O.E’yi tanımadığını, M.G’yi ise Düzce’den bildiğini söyledi. M.G’nin olaydan üç gün önce poşet içinde silah getirdiğini öne süren M.F.Ö, şu ifadeleri kullandı:

“'Tutma, parmak izi var olayı başkasına yıkacağım.' dedi. Olaydan 1 gün önce Ferizli'ye maktulün evinin oraya gittik. 'Yarın takip ederiz, lastiğine ya da kendisine ateş ederiz.' dedi.”

‘ELİNİ BELİNE ATTI, BEN DE ATEŞ ETTİM’

Olay günü sabahı M.G’yi evinden aldığını anlatan M.F.Ö, olay öncesinde alkol aldıklarını ve bir süre beklediklerini söyledi. M.F.Ö, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Sürekli telefonla görüşme yapıyordu. Olay yerine yaklaştık, alkol aldık ve bekledik. 'Adam (maktul) evde mi diye bak.' dedi. Telefonumun kamerasını yakınlaştırarak eve baktım, arabası oradaydı. 'Çok bekledik, gidelim.' dedim. Arabadan aşağı indi, tuvaletini yapıyordu, o sırada ben aracın içerisinde uyukluyordum. 'Dadaş, geliyor.' dedi. Araba önümüzde durdu, camlar açıktı. Maktul elini beline attı, ben de arabanın alt tarafına ateş ettim. Maktul silahın kabzasını çekmeye çalışıyordu, ben de tekrar ateş ettim."

‘PARAYI PAZARTESİ VERECEK’

Kaçış sırasında polis çevirmesine rastladıklarını ancak durmadıklarını ileri süren M.F.Ö, Düzce’ye dönerek aracı sahibine teslim ettiklerini savundu. Olaydan sonra İstanbul’a gittiklerini anlatan sanık, şu iddiada bulundu:

“Kartal'da büfeye uğradık, araçtan inmedim. M.G. içerisinde uyuşturucu madde olan poşetle döndü ve 'Ali ağabeyin' hediyesi, parayı da pazartesi verecek.' dedi. Düzce'ye döndük. Daha sonrada yakalandım.”

175 BİN LİRAYA ANLAŞTIĞINI İDDİA ETTİ

M.F.Ö, olay karşılığında 175 bin liraya anlaşıldığını, ancak yalnızca 15 bin lira aldığını öne sürdü. Maktulün eski belediye başkanı olduğunu olaydan sonra öğrendiğini belirten sanık, öldürme niyetinin olmadığını savundu. Avukatı ise mermiler üzerinde kriminal inceleme yapılmasını talep etti.

M.G: ‘OLAYLA İLGİM YOK’

Sanık M.G. de maktulü tanımadığını, N.E. ile 2-3 yıl önce tanıştığını ve cinayetle ilgisi olmadığını ileri sürdü. N.E’nin kendisini tehdit ettiğini iddia eden M.G, Ferizli’ye yalnızca olay yerini göstermek için gittiğini söyledi.

‘KORKUDAN ARABAYA BİNDİM’

Olay günü M.F.Ö’nün kendisini araması üzerine korktuğunu ve arabaya bindiğini iddia eden M.G, silah seslerini duyduktan sonra tehdit edildiğini öne sürdü. Kuzey Marmara Otoyolu’na gelmeden silahın atıldığını savunan M.G, kollukta verdiği ifadeleri kabul etmediğini söyledi.

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık N.E, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, olay günü Balıkesir’in Bandırma ilçesinde olduğunu, Erdek’te konakladığını ve buna ilişkin kayıtların mevcut olduğunu söyledi. Telefon görüşmelerini kabul ettiğini ancak cinayetle bağlantısı bulunmadığını savundu.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık O.E. ise M.G’nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu savunarak, olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Aylarca suçsuz yere tutuklu kaldığını öne süren O.E’nin avukatı da tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Müşteki H.S, sanıkların olaydan önce maktulü takip ettiğini ve sanıkların birlikte hareket ettiğini iddia etti. Diğer müştekiler de olayın azmettiricilerinin farklı kişiler olduğunu savundu. Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm talepleri değerlendirmek üzere sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA