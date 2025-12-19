Green Card Bekleyenlere Kötü Haber! Trump Talimatı Verdi, Çekiliş Durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi’nde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında, saldırganın geçmişte ABD’ye Çeşitlilik Vizesi (Green Card) yoluyla giriş yaptığının ortaya çıkması üzerine programı askıya aldı. İç Güvenlik Bakanlığı, uygulamanın hemen durdurulması için USCIS’e talimat verildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
ABD’de yaşanan silahlı saldırının ardından göçmenlik politikalarına ilişkin dikkat çekici bir adım atıldı. Başkan Donald Trump’ın talimatıyla kamuoyunda Green Card olarak bilinen ABD Çeşitlilik Vizesi (DV) programı askıya alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rhode Island eyaletinde yer alan Brown Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırı sonrasında, “ABD Çeşitlilik Vizesi” olarak bilinen DV programının durdurulması yönünde talimat verdi. Karar, ABD’de yasal ikamet hakkı sağlayan programın geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN ADIM

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump’ın talimatı doğrultusunda “DV1” olarak da bilinen programın askıya alınması için sürecin başlatıldığını duyurdu. Noem, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) programın derhal durdurulması yönünde resmi talimat verildiğini açıkladı.

Green Card Bekleyenlere Kötü Haber! Trump Talimatı Verdi, Çekiliş Durduruldu - Resim : 1

BAŞVURU TAKVİMİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ

Kararın, Green Card başvurularının normal şartlarda ekim ayında başlaması gereken döneme denk gelmesi dikkat çekti. Sürecin durdurulması, her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu DV programında ciddi bir belirsizlik yarattı. Başvuru hazırlığında olan adaylar, programın akıbetine ilişkin net bir takvim bekliyor.

SALDIRI KARARIN GEREKÇESİ OLARAK GÖSTERİLDİ

İç Güvenlik Bakanı Noem, 13 Aralık’ta Brown Üniversitesi’nde yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kararın temel gerekçesi olduğunu belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren Claudio Manuel Neves Valente’nin, 2017 yılında DV1 programı aracılığıyla ABD’ye giriş yaparak Green Card aldığı bilgisi paylaşıldı.

'BU KİŞİNİN ÜLKEYE GİRMEMESİ GEREKİYORDU'

Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi" ifadelerini kullandı. Trump’ın daha önce de benzer gerekçelerle DV programının sona erdirilmesi için girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Noem, programın ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu savundu.

Green Card Bekleyenlere Kötü Haber! Trump Talimatı Verdi, Çekiliş Durduruldu - Resim : 2

TRUMP’TAN NET TALİMAT

Açıklamada, Başkan Trump’ın talimatıyla, "Bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesi" amacıyla DV1 programının derhal durdurulduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
