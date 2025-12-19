Yeni Vergi Paketi Yürürlüğe Girdi: Araçtan Kiraya Kadar Her Şey Etkilenecek! Kim ne Kadar Ödeyecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketiyle birlikte araç satış ve devir işlemlerinden harç alınması kararlaştırıldı. Düzenleme kapsamında emlak vergisindeki artış oranına üst sınır getirilirken, bütçe gelirlerinin artırılması ve kamu maliyesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni paketin kamuya yaklaşık 250 milyar liralık ek kaynak sağlaması bekleniyor.

19 Aralık Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kuyumculuk faaliyetleri, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belge ve izinleri, kıymetli maden işlemleri ile hayvancılık işletme ruhsatları yıllık vergi harcı kapsamına alındı. Atılan adımlarla vergi tabanının genişletilmesi amaçlanıyor.

EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞA SINIR

Düzenlemeye göre, 2026 yılı için belirlenecek bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin en fazla iki katı olabilecek. Belediyeler bu sınırın üzerinde emlak vergisi talep edemeyecek. Emlak vergisi değerleri, her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

ARAÇ SATIŞLARINDA HARÇ DÖNEMİ

Tescilli araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırıldı. Buna göre, satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında harç oranı binde iki olarak uygulanacak.

YANLIŞ BEYANA DAHA AĞIR CEZA

Gayrimenkul satışlarında yanlış beyanda uygulanan yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırıldı. Ayrıca, mesken kira gelirlerinde emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar dışında kalanlar için gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Bu kapsamdaki mükellefler, kira geliri tutarına bakılmaksızın vergi ödeyecek.

Yeni düzenlemeyle, konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve hakların edinimi için kullanılan borçlara ait faizlerin gider olarak indirilmesi uygulaması sona erdi. Mükelleflerin kazançlarının 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ilişkin geçici vergi beyannamesi verilmesi de zorunlu hale getirildi.

PRİM VE DİĞER DÜZENLEMELER

Prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildi. UEFA organizasyonları için KDV istisnası getirilirken, bu organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Öte yandan vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

