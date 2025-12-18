Dilovası Faciasında Fabrika Sahibinden Skandal Plan! Dehşetin Perde Arkası İddianamede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede, maliye denetimleri sırasında sigortasız işçilerin fabrikadan çıkarıldığına yönelik müşteki ve tanık ifadeleri yer aldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “firma yetkililerinin yurt dışına kaçırılması, olayın sorumluluğunun baba Kurtuluş O.’nun üzerine bırakılması, sigortasız işçilerin maliye denetiminde fabrikadan uzaklaştırılması” iddialarına ilişkin ayrıntılar bulunuyor. Bu başlıklar, müşteki ve tanıkların kolluk ve savcılıkta verdiği beyanlara dayandırıldı.

ESKİ EŞTEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybeden tutuklu şüpheli Kurtuluş O.’nun eski eşi A.A, ifadesinde Kurtuluş O.’nun Düzce’de çalıştığı bir kolonya fabrikasından ayrıldığını, ardından çocuklarından kozmetik ürünleri imalatı yapacak bir iş yeri açmalarını istediğini anlattı.

A.A, çocuklarının bu talebi kabul etme nedenini, “babalarının sokakta kalmaması ve kendileriyle daha fazla uğraşmaması” şeklinde açıkladı. A.A ifadesinde, “Eski çalıştığı iş yerlerinde kozmetik ürünleri üretimini öğrenmiş olmalı ki çocuklarından böyle bir talepte bulundu. Her yere borcu vardı ve sorumsuz bir yapıya sahipti. Bildiğim kadarıyla çocukları da kendilerinden uzak tutmak istedikleri için iş yerini açtılar” sözlerini kullandı.

‘SİGORTA YAPILACAK’ DENİLDİ, YAPILMADI

Fabrika çalışanı müştekilerden A.A. ise işe giriş sürecinde Kurtuluş O.’nun kendisine sigorta yapılacağını söylediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Sigortasız çalışmanın kendi tercihi olmadığını vurgulayan A.A, fabrikanın büyük bölümünde bu durumun yaygın olduğunu ifade etti.

A.A, maliye denetimleri sırasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: “Maliyeciler denetime geldiğinde Kurtuluş O, sigortasız olanların hepsini iş yerinin dışına çıkararak, sigortalı birkaç kişiyi iş yerinde bırakıyordu. Günlük 800 lira yevmiyeyle çalışıyordum.”

DENETİMDE SİGORTASIZLAR EVE GÖNDERİLDİ

Müşteki K.M. de iddianamede yer alan kolluk ifadesinde, yaklaşık 4 yıldır fabrikanın mutfak bölümünde çalıştığını, ancak zaman zaman her türlü işin kendisine yaptırıldığını ileri sürdü.

K.M, çalıştığı süre boyunca iş yerine yalnızca bir kez sigorta denetimi geldiğini belirterek, bu denetimde Kurtuluş O.’nun yalnızca sigortalı çalışanların kalmasını istediğini, kendisi gibi sigortasız olanların ise evlerine gönderildiğini söyledi.

‘FİRMA YETKİLİLERİNİN KAÇIRILMASI KONUŞULDU’

Tutuklu şüpheli O.Y. ise ifadesinde, arkadaşı olan diğer tutuklu şüpheli A.O.A.’nın kendisini arayarak olayda adı geçen yeğenlerini misafir edip edemeyeceğini sorduğunu, ardından tutuksuz şüpheli Ö.A.’dan bir haftalık ev ayarlamasını istediğini anlattı.

Tekirdağ’daki bir fabrikada yapılan buluşmaya da değinen O.Y, İsmail O. ve Altay Ali O.’nun A.B.’ye dizüstü bilgisayar ve telefon vererek bunları tutuklu şüpheli G.G.’ye ulaştırmasını istediğini aktardı.

O.Y, daha sonra kaldıkları evde televizyonda yangınla ilgili haberi gördüklerini belirterek, A.O.A. ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: “Eve girdikten sonra televizyonda 'Kocaeli'de patlama' başlıklı haber görünce A.O.A.'yı aradım, görüntülü konuşmada A.O.A. bana, 'Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar, onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz, maddi imkanımız ve gücümüz var, en kötü ihtimalle avukatları devreye sokacağız. Suçu babaları üstlenecek, onlara bir şey olmayacak, bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet.' şeklinde beyanlarda bulundu.”

