GAİN Soruşturmasında 3 Tutuklama Talebi

Gain soruşturmasında ifadeleri alınan 4 şüpheliden 3'üne tutuklama, 1'ine ise adli kontrol istendi

Son Güncelleme:
GAİN Soruşturmasında 3 Tutuklama Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş.'ye dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan'ın da bulunduğu 4 şüphelinin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
GAİN
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
YSK Seçime Gidiyor! Takvim Belli Oldu YSK Seçime Gidiyor! Takvim Belli Oldu
Bakan Fidan, Gazze Toplantısı İçin ABD’ye Gidiyor Bakan Fidan, Gazze Toplantısı İçin ABD’ye Gidiyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Özel Hastaneye Giden Herkesi İlgilendiriyor! O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek Özel Hastaneye Giden Herkesi İlgilendiriyor! O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı... Aleyna Tilki Cephesinden İlk Açıklama Geldi Aleyna Tilki Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Bahçeli'den 'Öcalan Mitingi' Açıklaması: 'Hiçbir Mahsurlu Yanı Yoktur' Bahçeli'den 'Öcalan Mitingi' Açıklaması
Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular