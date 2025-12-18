İnceleme Başlatılmıştı: RTÜK'ten 'Jasmine' Dizisi İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), inceleme başlatılan HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı dizi hakkında karar verdi.

Kurul, diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Jasmine dizisi hakkında inceleme başlatmıştı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, diziye "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığı" belirtilmişti.

YAYINDAN KALDIRILDI

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırmıştı.

Jasmine dizisi, 12 Aralık 2025 tarihinde HBO Max'te yayımlanmaya başladı. Dizi, ağır bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin'in hayatına odaklanıyor. Yasemin'in organ nakli listesine girmek için verdiği mücadele, onları karanlık ağlara ve ahlaki açıdan zorlu seçimlere sürüklüyor. Cem Özüduru'nun yönettiği dizinin başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras yer alıyor.

Jasmine'in yayın hayatına başlamasından hemen önce dizinin başrol oyuncusu Keskinci’nin eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu.

Keskinci, "Bez Bebek" dizisi döneminde Akın’ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve ailesinin dağılmasında rol oynadığını öne sürmüştü. Evrim Akın ise iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirerek, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada suçlamaları tümüyle reddetmişti.

Yeni dizinin yayına girmesinden hemen önce bu tartışmaların yeniden gündeme gelmesi, sosyal medyada bunun bir tanıtım stratejisinin parçası olabileceği ve dikkatlerin bilinçli olarak Keskinci’nin üzerine çekildiği iddialarının yayılmasına yol açtı.

Kaynak: ANKA