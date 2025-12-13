Asena Keskinci'nin Gündemi Sarsan İddialarının Ardından... Evrim Akın'ın Bileti Kesildi

Oyuncu Asena Keskinci'nin, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı ve anne babasının boşanmasında rolü olduğu iddialarının ardından Evrim Akın'ın bileti kesildi. Evrim Akın, sunucusu olduğu programdan çıkarıldı.

Oyuncu Asena Keskinci'nin, 2007-2010 yılları arasında rol aldığı fantastik çocuk dizisi "Bez Bebek"te, dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın'ın yoğun mobbingi ve şiddetine maruz kaldığını açıklamasının ardından süreç yargıya taşınırken, Evrim Akın'ın programdan çıkarıldığı ve sunucunun değiştiği öğrenildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, Kanal D'de yayımlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi"ni artık Asiye Acar sunacak. Yapım 'Pazar Gezmesi' adıyla artık ekranlarda olacak.

KANAL CEPHESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Acar’ın sunacağı ilk bölümün çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Kanal cephesinden henüz resmi bir neden açıklanmasa da bu değişiklik, medya kulislerinde Akın’ın son dönemdeki tartışmalı gündeminden bağımsız değil şeklinde yorumlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını anlatan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Sigarayı yüzüme üfleyip 'Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi" ifadelerini kullanmıştı.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Keskinci, "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Sette Akın'ın kendisini yüksek bir alandan yere attığını da anlatan Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını ancak daha sonra yeniden diziye döndüğünü aktarmıştı.

Tartışmaların ardından basın toplantısı düzenleyen Evrim Akın, iddiaları reddederek, “Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap düştüm. İyilikten başka ne yaptım?” ifadelerini kullanmıştı.

