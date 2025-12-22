Yargıtay ' Tam Kusur' Dedi: Hasta Eşe İlgisizlik Boşanma Sebebi, Mirastan da Çıkarılır mı?

Yargıtay’dan miras hukukuna dair dikkat çeken bir karar geldi. Kararda, hasta eşe bakmamanın boşanmada tam kusur olarak olduğuna ancak tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağına hükmedildi. Hukukçular, mirastan çıkarma için ağır, sürekli ve somut delillerin aranacağını, sadece ilgisizlik veya kınanabilir davranışların yeterli olmayacağını belirtiyor.

Son Güncelleme:
Yargıtay ' Tam Kusur' Dedi: Hasta Eşe İlgisizlik Boşanma Sebebi, Mirastan da Çıkarılır mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’de akciğer kanseri olan bir erkeğin, hastalığı sırasında kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle eşini el yazılı vasiyetnameyle mirastan çıkarması üzerine açılan dava Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eşin hastalık sürecinde ilgisiz kaldığı iddiasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağını, bunun ancak ağır, sürekli ve somut delillerle ispatlanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Kararda, hasta eşe bakmamanın boşanmada tam kusur olarak sayılabileceğine hükmedildi.

'MİRASA ENGEL DEĞİL'

Türkiye gazetesine konuşan hukukçu Zeynep Ünal Murat, Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesine dikkat çekerek, “Mirasçılıktan çıkarma kanunda sınırlı sayıda belirtilen hâllerde mümkündür. Sırf ilgisizlik veya ahlaki açıdan kınanabilir davranışlar tek başına yeterli değil” dedi.

Murat, mirastan çıkarma için ağır ihlal ölçütünün aranacağını, manevi ve maddi desteğin sürdürülüp sürdürülmediğinin esas alındığını vurguladı.

Eski Eşe 'Ucuzsun’ Mesajı Hakaret Sayılmadı! Yargıtay Beraati OnadıEski Eşe 'Ucuzsun’ Mesajı Hakaret Sayılmadı! Yargıtay Beraati OnadıGüncel

Yargıtay'dan Emsal Karar! Düğün Fotoğrafçılarına Kötü HaberYargıtay'dan Emsal Karar! Düğün Fotoğrafçılarına Kötü HaberGüncel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Yargıtay Miras
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Suriye'ye Kritik Ziyaret Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Suriye'ye Kritik Ziyaret
Sırra Kadem Basmıştı: Yusuf Güney Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı Yusuf Güney Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti