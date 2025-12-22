İPA’dan Çarpıcı Rapor! İstanbul’da Geçinmek Her Ay Daha da Zor! İşte Megakentte Yaşamanın Bedeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Planlama Ajansı’nın açıkladığı son verilere göre kentte yaşayan dört kişilik bir hanenin ortalama yaşam gideri kasım ayında bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. İstanbul Planlama Ajansı tarafından paylaşılan İstanbul Barometresi bulgularına göre aylık maliyet yüzde 1,06 yükselerek 104 bin 927 liradan 106 bin 34 liraya çıktı.

EN SERT ARTIŞ EĞİTİM VE KONUTTA

Yıllık bazda bakıldığında artışın en belirgin olduğu kalemlerin başında eğitim ve konut harcamaları geldi. Eğitim giderlerinde yıllık artış yüzde 100’ü aşarken bu oran yüzde 100,7 olarak hesaplandı. Konut harcamalarında ise yıllık yükseliş yüzde 60,4 seviyesine ulaştı.

ENFLASYON VERİLERİ DE BASKIYI GÖSTERİYOR

Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri de hane bütçeleri üzerindeki baskıyı ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 oranında arttı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

Öte yandan TÜRK-İŞ’in son çalışması da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 29 bin 828 liraya yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu giderlerle birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 liraya dayandı.

Kaynak: Haber Merkezi